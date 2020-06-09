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الصحة العالمية توضح الاستخدام الأمثل للكمامات القماشية (فيديو)
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:44 م
منى صموئيل
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، ان المنظمة اطلقت دليل جديد لإرتداء الكمامات، ان كان الكمامات الطبية للعاملين في المجال الصحي أو الكمامات غير الطبية لبقية أفراد المجتمع في اماكن الانتشار المجتمعية لكوفيد_19.
وأوضح "جبور" خلال فيديو بثته منظمة الصحة العالمية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ارتداء الكمامات فقط لا يكفي، بل يجب اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية إلى جانب ارتداء الكمامة لتقليل فرص انتقال العدوى.
وعن الفئات التي لها الأولوية في ارتداء الكمامة، أكد ممثل منظمة الصحة، ضرورة ارتداء الكمامات للعاملين في المجال الصحي، للأشخاص التي ظهرت عليهم أعراض كوفيد_19، حتى الأشخاص ذو الأعراض الطفيفة الذين بعتنون بأشخاص مصابين خارج المنشأت الصحية، وأصحاب الأمراض المزمنة، والتقدم في العمر.
وعن مواصفات الكمامات القماشية والمصنعة يدويا، قال "جبور"، طلبت منظمة الصحة العالمية من مجموعة بحثية من خلال اجتماع، البحث والتطوير وإجراء هذه الدراسةومعرفة نوع الأقمشة وعدد الطبقات التي تتكون منها الكمامات القماش. وجاءت كالآتي:
_ طبقة داخلية تتكون من مادة ماصة مثل القطن.
_ طبقة متوسطة من المواد غير المنسوجة.
_ طبقة خارجية من مادة غير مصاصة.
وتابع: بينت الدراسة انه يوجد مواد لا يجب استخدامها عند تصنيع الكمامات القماش مثل الحرير والمواد القابلة للتمدد، ويجب ان تعطي القمامة القدرة على التنفس خلال التحدث أو خلال المشي السريع، كما يجب التنفس بشكل صحي.
وعن الأستخدام الأمثل للكمامات، قال "جبور": يجب ارتداء الكمامات القماشية غير الطبية بشكل سليم، كما يجب ارتداءها من خلال شخص واحد ومرة واحدة فقط وعدم مشاركتها مع الاخرين، مشيرا إلى عدم ارتداء الكمامة حال اتساخها او اذا كانت مبللة، كما يجب عدم ارتدائها لفترة طويلة، وغسلها بشكل جيد وسليم لتجنب انتقال العدوى أو زيادة التلوث.
وأكمل "جبور": بالنسبة للكمامات القماشية غير الطبية يجب ارتداءها بشكل صحي وسليم لعدم نقل العدوى لأشخاص سليمة، مشددًا على ان الكمامة وحدها لا تحمى من العدوى بل اتباع حزمة الإجراءات الوقائية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"
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