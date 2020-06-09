اكتشفها حسن الإمام واختار اسمها الفني.. بدايات زيزي البدراوي الفنية

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هي صاحبة الأدوار الحالمة، والفتاة الرومانسية الرقيقة، والأم الحنون على أبنائها هي الفنانة الكبيرة زيزي البدراوي، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.



في عام 1957 شاركت زيزي البدراوي، بدور صغير في فيلم "بورسعيد" مع المخرج عز الدين ذو الفقار، ولكن يعتبر المخرج حسن الإمام، هو من اكتشفها بشكل حقيقي.



اختار حسن الإمام، الإسم الفني لها وهو "زيزي" على اسم ابنته، وقدمها في فيلم "عواطف" وهو ثاني أفلامها.



وقدمت بعدها زيزي البدراوي، مجموعة من الأفلام منها "بين القصرين"، "السبع بنات"، "المراهق الكبير"، "إحنا التلامذة"، وغيرها.



شاركت في فترة التسعينات عدد من الأعمال التليفزيونية "المال والبنون"، الجزء الثالث من "ليالي الحلمية"، "بوابة الحلواني"، وغيرهم.



كانت آخر مشاركة للفنانة زيزي البدراوي، في عام 2013، من خلال مسلسلي "الركين"، و"نقطة ضعف".

