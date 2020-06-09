"الصحة" السعودية: هناك مناطق تحتاج لمزيد من التقيد

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، عن آخر تطورات الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، والتي تسير وفقًا لتقييم مستمر ومتابعة الالتزام بالسلوكيات الصحية المطلوبة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، بينما بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن معظم مناطق ومحافظات المملكة، تسير حسب الخطة (الموضوعة للوقاية)، وبعضها متقدم عن تلك الخطة وذلك شيء إيجابي يبشر بالخير.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.





وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.





ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.