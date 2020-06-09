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الاتحاد الآسيوي يعلن موعد قرعتي كأس آسيا للشباب والناشئين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إجراء قرعتي بطولة كأس آسيا 2020 لمنتخبات تحت 19 عاما، وبطولة كأس آسيا 2020 للناشئين تحت 16 عاما.

 

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 18 يونيو الجاري كموعدا للقرعة وذلك في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

 

وأوضح قسم الاتصال والإعلام بالاتحاد الآسيوي في رسالة تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن إجراءات سحب القرعة لن تشهد حضورا إعلاميا في ظل تطبيق معايير صحية صارمة للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستتمكن وسائل الإعلام من الحصول على بيان ختامي للحدث مع الصور، مع فتح منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية لنقل الحدث للجماهير وكذلك عبر شركاء البث التلفزيوني.

 

ويشارك في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، التي تستضيفها أوزبكستان، 16 منتخبا، هي السعودية، حامل اللقب، والعراق وقطر وطاجيكستان وإيران والبحرين وماليزيا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام واليمن وكمبوديا، علما بأن منتخب أوزبكستان تأهل بصفته منتخب الدولة المضيفة.

 

كذلك يشارك في بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 16 عاما، التي ستقام في البحرين، 16 منتخبا، هي اليابان، حامل اللقب، والسعودية وطاجيكستان والهند وإيران وقطر والإمارات والصين وأستراليا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليمن وإندونيسيا وأوزبكستان وعمان والبحرين مستضيف البطولة.

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