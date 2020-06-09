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أسعار الذهب تواصل القفز عالميًا بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب القفز بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسواق المال وسعر الدولار عالميًا مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

جاءت مكاسب الذهب مع خسائر الأسهم الأمريكية وإغلاق البورصات الآسيوية والأوروبية، في النطاق الأحمر.

واستفاد المعدن الأصفر من هبوط الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سوف يستمر لمدة يومين وينتهي بإعلان بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء وسط توقعات بتكرار المركزي الأمريكي التزامه بشراء كميات غير محدودة من الأصول.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة بأكثر من التوقعات، في حين شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً خلال أبريل .

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 16.80 دولار إلى 1721.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.9 بالمائة أو 16 دولاراً مسجلاً 1715.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.347.

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