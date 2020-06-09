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محمد سامي يتصدر استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل مخرج في سباق دراما رمضان 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:06 م
محمد سامي
محمد سامي
روان هيثم
تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 9 يونيو.

وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 36212صوتًا، مايعادل33,15%، يليه ياسر سامي عن مسلسل "النهاية" الذي حصد على 30903 صوت بنسبة 28.29%.

قصة مسلسل "البرنس"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

أبطال "البرنس"

محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

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