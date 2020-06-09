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الوزراء السعودي يوافق على تعديل إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة الرابعة على:

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً

ب - محافظ الهيئة عضواً

ج - ممثل من وزارة المالية عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

و - ممثل من وزارة العمل عضواً

ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً

ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً

ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً

ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً

ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً

م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً

ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً

س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء السعودي تعديل تشكيل المنشأت الصغيرة المتوسطة

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