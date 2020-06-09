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أستاذ بطب إيطاليا يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:18 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال حسين جالوس، أستاذ بكلية الطب بجامعات بافيا في إيطاليا، إن العلم اليوم منقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث مسار فيروس كورونا؛ حيث هناك دول لا تزال في المرحلة التصاعدية وتكون عين البركان حاليًا، ودول تجتاز المرحلة، ودول تعيش مرحلة انحسار العدوى تدريجيًا.

وأضاف "جالوس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فتح البلاد يشكل عاما خطر كبير جدًا لإمكانية انتشار الفيروس مجددًا، وتسجيل حالات جديدة.

وأكد أن فيروس كورونا لم ينته ولم يضعف وليس هناك دليل علمي يقول ذلك؛ ولكن خف انتشاره بسبب ارتدء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ولكن قوة العدوى لم تنخفض.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصابين بفيروس كورونا تباعد اجتماعي اصل اتخاذ الاجراءات الوقائية 34 حالة

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