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أحمد موسى: إيطاليا قررت تدي أردوغان على قفاه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني، ضرب قاضية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقا: "إيطاليا قررت أن تدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قفاه".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء إيطاليا ذهب لتوقيع اتفاق مع اليونان لتعيين الحدود البحرية، وهذا الأمر قطع الطريق على أردوغان أن يكون له أي تواجد في المتوسط مع ليبيا أو غير ليبيا.

وأوضح أن "هذا الاتفاق يبطل اتفاق أردوغان والسراج، وتم دفن هذا الاتفاق فيما يعني الحدود البحرية بينهما، وبهذا الاتفاق لا يستطيع أردوغان التحرك في الحدود مع اليونان، كما أن اليونان حركت فرقاطة للسواحل الليبية، وهدفها الأول الوقوف أمام أطماع أردوغان في المنطقة.

ووقع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".

من جهته، أشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.

يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.

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مصر ايطاليا اليونان اردوغان احمد موسي اتفاق اردوغان والسراج

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