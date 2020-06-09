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مواعيد جدول مباريات برشلونة بعد عودة الدوري الاسباني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:13 م
برشلونة
برشلونة
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق برشلونة مشاهدة مباراة البارسا المقبلة في الدوري الإسباني، بعد توقف الليجا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.

عودة الدوري الاسباني
وكان الاتحاد الاسباني لكرة القدم قد أعلن عن مواعيد الجولتين 28 و29 من الدوري الاسباني بعد توقفه لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد حيث يخوض المتصدر برشلونة أول مباراة له بعد العودة أمام ريال مايوركا يوم 13 يونيو الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني بعد عودة الليجا بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإليكم المواعيد:-

1- مايوركا (ملعب إيبيروستار) – الإثنين 15 يونيو.
2- ليجانيس (ملعب كامب نو) – الخميس 18 يونيو.
3- أشبيلية (ملعب رامون سانشيز بيزخوان) – الأحد 21 يونيو.
4- أتيليتيك بلباو (ملعب كامب نو) – الأربعاء 24 يونيو.
5- سيلتا فيجو (ملعب بالايدوس) – السبت 27 يونيو.
6- أتليتيكو مدريد (ملعب كامب نو) – الثلاثاء 30 يونيو.
7- فياريال (ملعب لا سيراميكا) – الجمعة 3 يوليو.
8- إسبانيول (ملعب كامب نو) – الأربعاء 8 يوليو.
9- بلد الوليد (ملعب خوسيه زوريلا) – السبت 11 يوليو.
10- أوساسونا (ملعب كامب نو) – الأربعاء 15 يوليو.
11- ألافيس (ملعب مينديزوروتزا) – الأحد 19 يوليو.

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مباريات برشلونة عودة الدوري الاسباني جائحه كورونا برشلونة

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