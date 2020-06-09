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نورهان تستعيد ذكريات طفولتها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:48 م
نورهان
نورهان
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة نورهان التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية , حيث نشرت منذ قليل صورة تستعيد من خلالها ذكريات طفولتها عبر صفحتها الرسمية بمةقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نورهان بالصورة وكانت لا تتجاوز الثانية من عمرها , وعلقت عليها ممازحة جمهورها "با تري مين دي "

مشاركة نورهان في مسلسل "قوت القلوب"

وعلى صعيد آخر ، تنتظر نورهان شُعيب حاليًا عرض مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار ٤٥ حلقة، وهو بطولة ماجدة زكي،رانيا فريد شوقي،سهرالصايغ،إسلام جمال، فراس سعيد،محمد أنور،إخراج مجدي أبو عميرة.

مشاركة نورهان في "ليالينا"

والجدير بالذكر أنَّ نورهان شعيب تقوم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "ليالينا"والمسلسل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح،وهة بطولة غادة عادل،محمد الشقنقيري، ميدو عادل،نهى عابدين، إياد نصار، محمد على رزق، صابرين، هاجر الشرنوبي.


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