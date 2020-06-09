Advertisements

تقل 3479 فردا.. وصول 17 رحلة للمصريين العالقين بالكويت

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:07 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 17 رحلة مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، على متنهما جميعا 3479  عاملا.

حيث تغادر الرحلة الأولى 3036  المصرية مطار الكويت الساعة الثانية، وعلى متنها 260  عاملا، أما الثانية 3026 المصرية قيام من الكويت الساعة 8 وعلى متنها 260 عاملا، والثالثة المصرية رحلة رقم  3034 قيام من الكويت الساعة العاشرة وعلى متنها 260 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1541 قيام 10.30 على متنها  334 عاملا  تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 11.30 وعلى متنها 159 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة على  المصرية رقم 3040 قيام من الكويت الساعة 12.00 وعلى متنها 310 عمال وتصل مطار القاهرة، والرحلة السابعة علي المصرية رقم 3062 قيام من الكويت 13.03 وعلي متنها 150 عاملا سوهاج/القاهرة، الثامنة علي المصرية رحلة رقم 3072 قيام من الكويت 13.05 وعلى متنها 150 عاملا ، أسيوط / القاهرة، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم  1735 قيام من الكويت 13.30علي متنها 159 عاملا وصول القاهرة.

والرحلة العاشرة رقم 3066 علي المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط / القاهرة  وعلى متنها 154 عاملا، والرحلة الحادية عشر رقم 5046 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 15.45 وعلى متنها 186 عاملا، وصول القاهرة ، والرحلة الثانية عشر المصرية رقم 3064 قيام من الكويت 16.05 وعلى متنها 154 وصول سوهاج/القاهرة، والرحلة الثالثة عشر 3068 قيام من الكويت 18.05 قيام من الكويت 18.05 علي المصرية على متنها 154 عاملا.

أما الرحلة الرابعة عشر رقم 1715 قيام 18.20 علي طيران الجزيره على متنها 159 عاملا وصول القاهرة، والخامسة عشر رقم 1396 قيام 20.00 علي المصرية وصول القاهرة، والسادسة عشر رقم 2502 قيام 21.30 علي طيران إير كايرو وصول القاهرة ، والسابعة عشر والأخيرة اليوم رقم 5302 قيام 23.15 على طيران فلاي ايجبت، وصول أسيوط، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل المصريين محمد سعفان رحلات المصريين في الكويت القوى العاملة العالقين المصريين

أخبار تهمك

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ يوم

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 8 ساعات

الترجي يستعد لخطف صفقة قوية من الزمالك

منذ ساعة و نصف

بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه.. تعرف على القيمة السوقية لكوتينيو

منذ 34 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: الأهلي لن يسكت مجدداً على تجاوزات مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 17 ساعة

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يتابع وفاة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

في يوم واحد.. 3 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين بالخارج (اعرف التفاصيل)

القوى العاملة: وصول 3 رحلات من الإمارات على متنها 900 من العالقين

القوى العاملة: تعيين 869 شابا ببورسعيد بينهم 10 من ذوى الهمم

اليوم.. آخر رحلات العالقين المنتهية إقامتهم بالإمارات

صرف 575 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ526 عاملا بـ"فستيا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن