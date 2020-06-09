"كبار العلماء": يجوز عدم الصلاة في المساجد احترازا من نقل كورونا إلى المصلين

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد السلام السليمان، أنه يجوز عدم الصلاة في المساجد احترازا من نقل عدوى كورونا إلى المصلين.





وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه لا يجوز للمريض أن يصلي في المسجد ويعرض الآخرين للخطر بحجة التوكل على الله.





وأكد أن الله سبحانه وتعالي لا يجيز بذلك، مستشهدًا على صحة ذلك بقول الله تعالي:"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ".





وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571.

وبلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 ، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.





وقال متحدث وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًّا، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.



