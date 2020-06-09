أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-6-2020

واصلت أسعار الدولار التراجع أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع ترقب لتسلم مصر قيمة الاتفاق المالي الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ 5.2 مليار دولار والمتوقع له نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.









وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر العملة الأمريكية خسر ما بين قرش إلى 3 قروش اليوم بالبنوك حتى تعاملات منتصف اليوم.





وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري تراجع سعر شراء الدولار بمقدار قرش واحد عن إغلاقه بالامس ليصل إلى 16.12 مقابل 16.22 جنيه للبيع.













وقال محمد رشدي الخبير الاقتصادي إن الدولار سيتحرك بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة مع الميل للنزول, مع قرب حصول مصر على قيمة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي, متوقعا تسجيل الدولار مستوى دون 16 جنيها قبل نهاية هذا الشهر.





وأضاف أن بعض المضاربين حاولوا خلق سوق موازية للدولار من جديد خلال الفترة الماضية لكن ذلك أدى إلى خسائر كبيرة للكثيرين خاصة من الافراد الذين ساروا على دربهم مشيرا إلى أن عروض البيع على الدولار من الأفراد تضاعفت خلال أخر يومين دون أن يقابل ذلك قوة شرائية حقيقية.









سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع .

وهبط سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع .

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع .







