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أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-6-2020
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:03 م
واصلت أسعار الدولار التراجع أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع ترقب لتسلم مصر قيمة الاتفاق المالي الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ 5.2 مليار دولار والمتوقع له نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.
وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر العملة الأمريكية خسر ما بين قرش إلى 3 قروش اليوم بالبنوك حتى تعاملات منتصف اليوم.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري تراجع سعر شراء الدولار بمقدار قرش واحد عن إغلاقه بالامس ليصل إلى 16.12 مقابل 16.22 جنيه للبيع.
وقال محمد رشدي الخبير الاقتصادي إن الدولار سيتحرك بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة مع الميل للنزول, مع قرب حصول مصر على قيمة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي, متوقعا تسجيل الدولار مستوى دون 16 جنيها قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف أن بعض المضاربين حاولوا خلق سوق موازية للدولار من جديد خلال الفترة الماضية لكن ذلك أدى إلى خسائر كبيرة للكثيرين خاصة من الافراد الذين ساروا على دربهم مشيرا إلى أن عروض البيع على الدولار من الأفراد تضاعفت خلال أخر يومين دون أن يقابل ذلك قوة شرائية حقيقية.
سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع .
وهبط سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع .
واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع .
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع .
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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