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'الفجر الفني' يرصد قرارات محكمة جنح العلمين بشأن قضية أحمد عز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:07 م
احمد عز
احمد عز
روان هيثم
أصدرت محكمة جنح العلمين عدة قرارات بشأن قضية الفنان أحمد عز والفنانة زينة بعد تعدي شقيقتها عليه في الساحل الشمالي.

ويرصد 'الفجر الفني' قرارات محكمة جنح العلمين في شأن تلك القضية.

1-معاقبة نسرين رضا إسماعيل شقيقة زينة بالسجن لمدة ستة أشهر مع دفع كفالة قدرها 1000 جنية.

2-غرامة لشقيقها محمد رضا إسماعيل بقدر عشرة ألاف جنية بالإضافة الى تكفله بالمصاريف الجنائية.

3-إلزامهم بدفع تعويض لأحمد عز يبلغ قدره عشرة ألاف جنية.

4-التكفل بدفع مصاريف الادعاء المدني وأتعاب المحاماة والذي يبلغ قدرها خمسون ألف جنية.

5-براءة أحمد عز من كل ما نسب إليه من إدعاءات.

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