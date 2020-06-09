في ذكرى ميلادها.. اللحظات الأخيرة في حياة زيزي البدراوي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة زيزي البدرواي، التي اشتهرت بالأدوار الرومانسية الحالمة.



عانت زيزي البدراوي، في الفترة الأخيرة من حياتها سرطان الرئة، وعدة جلطات في الشرايين أدت إلى تدهور حالتها الصحية.



كانت زهدت الدنيا في الفترة الأخيرة حتى أنها كانت ترفض الخروج من منزلها حتى وافتها المنية.



إعترفت زيزي البدراوي، في احدى اللقاءات التليفزيونية بأنها كانت شرهة على التدخين لدرجة صعبة الوصف، حتى أنها كانت تدخن أحيانًا حوالى 100 سيجارة في اليوم، مما تسبب في أزماتها الصحية.



رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير عام 2014، وشُيعت جنازتها في 1 فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر أفراد أسرتها وأصدقاؤها والفنانون منهم أشرف زكي، رشوان توفيق، لبلبة، سمير صبري، نهال عنبر، نيللي كريم، رجاء الجداوي، سهير المرشدين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.



وأقيم العزاء بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية القريب من مسجد مصطفى محمود.