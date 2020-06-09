صلاح عبدالله لهؤلاء "هتروحوا من ربنا فين"

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عبر الفنان صلاح عبدالله عن استيائه من استغلال البعض لأزمة فيروس كورونا المستجد، سواء عن طريق صنع كمامات مغشوشة، أو رفض بعض المتعافين للتبرع بالبلازما للمصابين.



وأوضح ذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الشهير "تويتر" وكتب : "ياللي خبيتوا الدوا وغشيتوا الكمامة.. وطلبتوا في العلاج فلوس كتير ياما.. هتروحوا فين من ربنا يوم القيامة.. صلاح عبد الله بتاع زمان".



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله ممثل مصر قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية والمسرحية، واشتهر بقربه من جمهورة وتواضعه حيث أطلقو عليه لقب" عم صلاح "



كما شارك صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وبالأخص من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك".



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.