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إذاعة القرآن الكريم تحصد المركز الأول في استفتاء 'الفجر الفني'

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:11 م
إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر برنامج إذاعة القرآن الكريم في استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل إذاعة حيث حصد على 14066 صوت بمعدل 49.69%، وجاء في المركز الثاني إذاعة شعبي إف إم حيث حصدت على 11083 صوت بمعدل 39.15%.

نبذة عن إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم مصر هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 29 مارس 1964.

ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي.

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