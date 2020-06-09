صراع إنجليزي إيطالي على نجم فيورينتينا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه يوجد صراع بين أندية الدوري الإيطالي والإنجليزي على الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورينتينا الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكنه الحصول على خدمات كييزا في حال قدم عرضًا تبلغ قيمته 70 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرغب هو الآخر في التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب ولكن الشياطين الحمر في وضع جيد من أجل الفوز بخدمات النجم الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كييزا من خريجي فريق فيورنتينا وخاض مع الفريق الأول 139 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع 20 هدف آخرين وأنه يستطيع اللعب كظهير أيمن وكظهير أيسر بالإضافة إلى اللعب في مركز خط الوسط.



