حجر إجباري لقائد المنتخب التونسي قبل إنضمامه لمعسكر نسور قرطاج

خضع قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني خضع إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة خمسة أيام منذ قدومه من قطر للمشاركة في معسكر تدريبي، وذلك قبيل انضمامه لمعسكر المنتخب التونسي المقام حالياً.





وأوضح رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي لوكالة الأنباء التونسية أن المساكني أتم خمسة أيام من الحجر الصحي الإجباري في فندق فيما سيواصل المدة المتبقية وهي 11 يوما في الحجر الذاتي بالمنزل.





ونقلت الوكالة عن وكيل اللاعب بأن قائد المنتخب الوطني حل بمطار المنستير على متن رحلة خاصة الأسبوع الماضي وخضع للحجر الصحي الإجباري بأحد فنادق مدينة سوسة، وأجرى تحليلا أثبت سلامته من فيروس كورونا.



