الترجي يستعد لخطف صفقة قوية من الزمالك





دخل نادي الترجي الرياضي التونسي في منافسة حامية الواطيس مع نظيره نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الترجي دخل في مفاوضات مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي لضمه في الصيف القادم.





وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك هو الأخر كان قد أظهر اهتمام كبير بضم المثلوثي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق ولكن الأبيض تراجع عن الصفقة بشكل مفاجئ بعد أن وجد اكثر من وكيل أعمال يمثل اللاعب.





وكشفت التقارير أن حمزة المثلوثي لا يمانع في الانضمام إلى نادي الترجي في الصيف القادم وسيدرس العرض المقدم من النادي التونسي للموافقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة.





وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع نادي الصفاقسي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع إلى أي نادي جديد يريده في الصيف مجانا.



