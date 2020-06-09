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البورصات الأوروبية تقتفي أثر الأسواق المالية في التراجع

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
اقتفت البورصات الأوروبية أثر الأسواق المالية في التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط بقيادة  قطاعي السفر والترفية والبنوك بعد تراجعهما بأكثر من 3 بالمائة لكل منهما، بالتزامن مع خسائر ملحوظة للأسهم الأمريكية خلال التعاملات وإغلاق الأسهم الآسيوية في النطاق الأحمر.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية رغم آمال التعافي الاقتصادي بعد تقرير الوظائف الأمريكية الإيجابي بشكل مفاجئ والصادر في الأسبوع الماضي والذي أضاف 2.5 مليون وظيفة في مايو .

ورغم الزخم الإيجابي الذي شهدته الأسواق التي تأمل في تعافي اقتصادي أسرع من المتوقع من وباء كورونا، قال البنك الدولي بالأمس إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 بالمائة، وهو ما يمثل أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

ويترقب المستثمرون عن كثب انطلاق اليوم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيتمر لمدة يومين ينتهي بإعلان بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يكرر البنك التزامه بشراء أصول غير محدودة.

وكشفت بيانات رسمية عن انكماش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية تبلغ 3.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تراجعت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال أبريل/نيسان.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 373.1 نقطة، بينما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 2.1 بالمائة مسجلاً 6335.7 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بأكثر من 1.5 بالمائة إلى مستوى 12617.9 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 5095.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.1347 دولار.

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