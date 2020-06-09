عاجل.. محامي النقض يكشف براءة أحمد عز من جنح العلميين

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أعلن المحامي أشرف عبد العزيز عن براءة الفنان أحمد عز بعد إتهامه في عملية جنح العلميين بعد تعدي شقيقة الفنانة زينة عليه.



حيث نشر أشرف عبد العزيز صورة تجمعه مع أحمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب قائلاً: "مبرووك أحمد عز الإنصاف والبراءة من قضية جنح العلميين الحمد لله".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الف مبروك يا استاذ اشرف انت اللي بترجع الحق لاصحابه شكرا استاذنا ولو ان كل الكلام مش هيعطيك حقك، وألف مبروك يا عز يا نجم عالمي".



وفي سياق آخر يشارك أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي من بطولته وسوف يتناول أحداث من ملفات المخابرات المصرية.



و يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم: أحمد عز وهند صبري، هشام سليم وصلاح عبدالله والفنانة ماجدة زكي، ومحمود البزاوي وخالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم، وندى موسى، ونضال الشافعي، والمسلسل من كتابة باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.