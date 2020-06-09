الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 661 حالة.





وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن "الحالات المسجلة هي لـ7 أشخاص بينهم 4 أطفال"، مضيفة : أن "الحالات سجلت في الظاهرية بمحافظة الخليل، بسبب مخالطتهم مواطنا مصابا، أعلن عنه سابقا".



