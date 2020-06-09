عميد زراعة عين شمس: مصر لم تعان من أزمات في الخضار منذ عام ونصف

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن القيادة السياسية اهتمت بالقطاع الزراعي نظرا؛ لأنها قلب التنمية الاقتصادية؛ والطريق للخروج من الأزمات، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة في الحاصلات الزراعية، ويتم استصلاح 63 ألف فدان في الجنوب.





وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مشكلة الزراعة محدودية الأرض والمياه، لافتا إلى أن القيادة عملت على الاستغلال الأمثل للأرض والمياه من خلال الاعتماد على الأساليب التكنولوجية في الزراعة لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في الأماكن الصحراوية.





وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر لم تعان من أزمات في سوق الخضار منذ عام ونصف العام، حيث إن الخضروات متوفرة وبأسعار ملائمة لمحدودي الدخل.





وأشار إلى أن القيادة السياسية تدخلت لوقف التعديات على الأرض الزراعية الذي كان يحدث في الدلتا، لافتا إلى أن الصوب الزراعية أنقذت مصر من أزمات في الخضروات.





واستكمل عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الصوب الزراعية حققت أهدافها في توفير السلع الغذائية من الخضروات وتثبيت الأسعار.





وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا.





وأضاف "العطار"، أن قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتي2 يونيه الحالي بلغت 3 ملايين و226 الف طن من 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة.





وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن الموالح احتلت المركز الاول في الصادرات الزراعية بإجمالي مليون و354الف طن تلاها في المركز الثاني البطاطس بإجمالي 627الفا و588 طن بينما احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي 240الف طن، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز الرابع بإجمالي 27 ألفا و648 طن تلاها في المركز الخامس صادرات العنب بإجمالي 20 ألفا و800 طن في حين احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي 19 الفا و301 طن.





