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برلماني: مصر تصدر محاصيل زراعية بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار (فيديو)
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:09 م
داليا الحسين
كشف عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب عن تصدير مصر منتجات زراعية بقسمة 2 مليار و300 مليون دولار سنويًا؛ وذلك خلال العامين الماضين.
وأضاف "الدمرداش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مصر تصدر المنتجات الزراعية إلى حوالي 120 دولة منهم دول عربية، موضًحا أن الوطن العربي يمثل 31% من الصادرات المصرية الزراعية.
وأشار إلى أن بلادنا تصدر إيضا إلى أفريقيا وآسيا والاتحاد الأوربي وروسيا، لافًتا إلى أنه يتم فتح أسواق جديدة وهناك 20 دولة في آسيا تم فتح التعاون معهم.
وتابع عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعي يعتمد على التصدير والصناعات الغذائية ومصر تحتل ترتيب جيد في تصدير المنتجات الزراعية.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا.
وأضاف "العطار"، أن قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتي2 يونيه الحالي بلغت 3 ملايين و226 الف طن من 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن الموالح احتلت المركز الاول في الصادرات الزراعية بإجمالي مليون و354الف طن تلاها في المركز الثاني البطاطس بإجمالي 627الفا و588 طن بينما احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي 240الف طن، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز الرابع بإجمالي 27 ألفا و648 طن تلاها في المركز الخامس صادرات العنب بإجمالي 20 ألفا و800 طن في حين احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي 19 الفا و301 طن.
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