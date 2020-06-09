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صحة جازان تخصص تسعة مراكز صحية للكشف عن فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:08 م
خصصت صحة جازان تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.

وأوضحت صحة جازان أن المراكز التسعة التي تم تخصيصها للفحص عن كورونا تشمل مركز صحي مخطط خمسة بمدينة جيزان، ومركز صبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا، ومركز ضمد الجنوبي بمحافظة ضمد، مركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش، ومركز الرعية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.

وبينت أن تلك المراكز تحوي عيادات "تطمن" لفحص المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، راجية العون والتوفيق والسلامة للجميع.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: سكاكا والعلا ومهد الذهب وسبت العلاية والخفجي وبقيق وأبو عريش وخليص وليلى والدوادمي والرين وحريملاء ورويضة العرض.

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