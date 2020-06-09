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الأقصر تطرح وحدات إسكان جديدة لمحدودي الدخل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلن المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم استكمال طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة، ضمن الإعلان الثالث عشر، في إطار اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمدن الصعيد.

وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان صحفي اليوم، أن الوحدات التي تم تنفيذها بلغت 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات والطرق ومنفذ الاسفلت بها، والوحدة بمساحة 90 م2، وتتكون ثلاث غرف ومطبخ وحمام وتنسيق الموقع من مساحات خضراء وبرجولات.

ومن جانبها قالت المهندسة ايمان علاء الدين نائب رئيس الجهاز، إن الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة بدأ من ٧ يونيو الجاري ويستمر حتى ١٣ من الشهر نفسه، وبالنسبة لجميع المواطنين من ١٤ يونيو وحتى ٤ يوليو القادم، مضيفة أن جميع الإجراءات ستكون عبر الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وكان قد شمل الاعلان الثالث عشر عدة مناطق بمحافظة الاقصر منها الدير شرق والشغب بمركز اسنا، الرياينة وأبو قليعى بمركز ارمنت، والضبعية والقرنة القديمة بمركز القرنة والطود والمدامود ومدينة طيبة الجديدة.

ولمزيد من المعلومات وشروط الحجز والتعاقد برجاء زيارة الموقع الرسمى لصندوق الإسكان الأجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وعلى جانب آخر، قاد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، حملة نظافة شاملة بمنطقة نادي المدينة المنورة وشارع الخليج بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الحملة مسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، بتفقد أعمال الصرف الصحي بالطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعي".

يذكر أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريبًا على الطريق الزراعى، وذلك طبقًا لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.

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