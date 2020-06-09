خبر سار لبوروسيا دورتموند بشأن رويس

زفت تقارير صحفية ألمانية، خبرا سارا لعشاق فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والذي ينافس على لقب البوندسليجا.

وأكدت التقارير اليوم الثلاثاء أن قائد الفريق ماركو رويس عاد إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك رويس صاحب الـ31 عامامع زملائه في ما وصفه الفريق بأنه "مران خفيف"، وأعلن النادي أنه سيشارك "في أغلب البرنامج التدريبي للفريق في الأيام المقبلة حيث يتطلع إلى العودة للمنافسات."

وكان رويس قد جرى تبديله في المباراة التي خسرها دورتموند أمام فيردر بريمن في الرابع من فبراير الماضي ضمن منافسات كأس ألمانيا، بسبب مشكلة في العضلة الضامة، لكن لم يجر تشخيص حالة إصابته بدقة.

وقبل أربع مراحل من نهاية الدوري، يتأخر دورتموند بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر ويتفوق بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث، وسيخوض مباراته المقبلة أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت المقبل.