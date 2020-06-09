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جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني (باليوم والساعة والملعب)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:02 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق ريال مدريد الإسباني عودة منافسات الليجا بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.


عودة الدوري الاسباني

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن مواعيد الجولتين 28 و29 من الدوري الاسباني بعد توقفه لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا حيث يخوض فريق ريال مدريد أولى مبارياته بعد العودة أمام ايبار يوم 11 يونيو الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الليجا

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا، وإليكم التفاصيل:-


- ريال مدريد - إيبار

اليوم/ الأحد 14 يونيو 2020

التوقيت/ 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- ريال مدريد - فالنسيا

اليوم/ الخميس 18 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- ريال سوسييداد - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 21 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ ريالي أرينا

- ريال مدريد - مايوركا

اليوم/ الأربعاء 24 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- إسبانيول - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 28 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ كورنيا البرات

- ريال مدريد - خيتافي

اليوم/ الأربعاء 1 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 5 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سان ماميس

- ريال مدريد - ألافيس

اليوم/ الأربعاء 8 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- غرناطة - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 12 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ لوس كارمينيس

- ريال مدريد - فياريال

اليوم/ الأربعاء 15 يوليو 2020.

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ سانتياجو بيرنابيو

- ليجانيس - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 19 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الملعب/ بوتاركي.

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