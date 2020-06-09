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التشيرنجيتو: لاوتارو مارتينيز يحسم وجهته المقبلة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي يرغب بشدة في الإنتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن لاوتارو مارتينيز قدم طلباً لإدارة ناديه الإيطالي من أجل السماح له بالانضمام إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة لديه إتفاق مع النجم الأرجنتيني على شروطه الشخصية بينما يعمل النادي الكتالوني على التوصل لإتفاق حول قيمة الصفقة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو والذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو ولكن برشلونة يرغب في دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى إدراج لاعب أو لاعبين في الصفقة المنتظرة.

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