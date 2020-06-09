بعد منعهن من مزاولة المهنة.. المجلس الأعلى للإعلام يقرر عودةعدد من الإعلاميين





وأرسل عصام الدين فرج خطاب رسمي للدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة قنوات النهار وأعلن عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر منذ أيام قليلة بمنع عدد

من الإعلاميين بسبب عدم تقنين نشاطهم في النقابة.

قرر الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالسماح لعدد من الإعلاميات اللاتي تم منعهن من مزاولة مهنتهن ومنهن دعاء فاروق وعلا شوشة وريم الباردوي وذلك بعد تقنين وضعهن بالنقابة.