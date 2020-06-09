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بيراميدز يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم الفريق

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر مسئولو نادى بيراميدز، السماح للاعب رجب بكار بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد موافقة الكرواتى أتى تشاتشيتش المدير الفني للفريق.


الموافقة على رحيل رجب بكار فتح الطريق أمام العديد من الأندية فى مقدمتهم الزمالك، الذى يرغب فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد بظهير أيمن مميز.


وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

وأصبحت فرص بكار كبيرة فى الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض حال إنهاء التفاوض مع ناديه حول ضمه والذى يرغب فى تسويقه بالموسم الجديد بعدما تم تدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى ظهير الأهلى عقب نهاية عقده مع ناديه ورفضه تجديد التعاقد ليقوم بالتوقيع لبيراميدز وتم الإعلان عن صفقة ضمه بصورة رسمية.

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