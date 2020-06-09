بيراميدز يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم الفريق

الموافقة على رحيل رجب بكار فتح الطريق أمام العديد من الأندية فى مقدمتهم الزمالك، الذى يرغب فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد بظهير أيمن مميز.

الموافقة على رحيل رجب بكار فتح الطريق أمام العديد من الأندية فى مقدمتهم الزمالك، الذى يرغب فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد بظهير أيمن مميز.