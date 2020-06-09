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"الصحة": توصيات وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن التوصيات بشأن وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية.

وأكد أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق مراحل مواجهة المرض، مع تطبيق التدابير الاحترازية الأخرى للوقاية.

وبين أنه حينما كان انتشار المرض محدودًا، ركزت معظم المراكز المعنية على مواصفات معينة للكمامات للمرضى والحالات المشتبه بإصابتها.

وأشار إلى أن التوصيات العالمية حاليًا بشأن استخدام الكمامات تؤكد ضرورتها؛ لمنع الرزاز وتقليل انتشار المرض وتلك "توصية مهمة"، خلال المرحلة الحالية.

وبين المتحدث أن الكمامة وحدها غير كافية، لذلك يجب ترك مسافات آمنة مع الآخرين وتقليل ملامسة الأسطح والعين والأنف والبعد عن التجمعات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571.

وبلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 ، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.  

وقال متحدث وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًّا، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

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