أشرف زكي يطمئن جمهوره على صحته ويواصل عمله من جديد

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خضع نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي لعملية جراحية بالقلب، وانتاب الجمهور حالة من الحزن وظلوا يدعون ويتمنون له الشفاء العاجل.



وبحسب أنباء صحفية حرص دكتور أشرف زكي أن يطمئن جمهوره على صحته قائلاً أن صحته أصبحت في تحسن وسوف يعود ليواصل عمله في نقابة المهن التمثيلية مرة آخرى.



وفي سياق آخر حرصت الفنانة روجينا زوجة دكتور أشرف زكي أن تطمئن جمهورها علي حالة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت: "الحمد والشكر لله بطمن كل الناس علي أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت عليه واطمنت واسفة لو مقدرتش ارد علي كل اللي سألو عليه شكرا بجد".