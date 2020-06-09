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نجم الزمالك: توقف كرة القدم أمر ممل.. ولكن حياة البشر أهم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:00 م
الزمالك
الزمالك
أحمد السيد

 

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم

 

وقال "ساسي" في تصريحات لصحيفة "tunisienumerique" على هامش تواجده في معسكر المنتخب التونسي التجريبي : توقف النشاط الكروي في مصر وتونس شئ ممل للغاية، ولكن حياة البشر أهم من أي رياضة، لكن فترة الحجر الصحي "مرهقة نفسيًا".

 

وأضاف : كنت انتظر قرار من مدرب المنتخب التونسي بعودة التدريبات الجماعية في أسرع وقت، وحدث بالفعل، وعادت التدريبات بشكل طبيعي مع بعض الاجراءات الاحترازية.

 

وواصل : قرار الجهاز الفني لمنتخب تونس بعودة التدريبات جاء في الوقت المناسب ، كنت انتظر بفارغ الصبر، التمارين الفردية لا يمكن أن تساعد اللاعب.

 

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فرجاني ساسي توقف النشاط بوابة الفجر الفجر الزمالك

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