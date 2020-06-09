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صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:30 م
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي

حسم صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على رحيل صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري وذلك بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.

ورفض صالح جمعة فكرة الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك نهائيًا في الصيف، مؤكدًا أنه ليس لديه النيه في الانضمام إلى أي نادي داخل مصر.

وأكد جمعة أنه ينوي الانتقال إلى الدوري البرتغالي حيث أشار إلى أنه يملك عرض من أحد أندية الدوري هناك وصل له عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وسيحسم موقفه خلال الأيام القليلة القادمة.

كما طلب نجم القلعة الحمراء من مسئولو الأهلي الخروج على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي ليثبت نفسه في الموسم القادم ويعود بعد ذلك إلى النادي.

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فايلر صالح جمعة الزمالك الأهلي

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