بعد اثارتها للجدل.. مايا خليفة تتصدر تريند جوجل

Advertisements

تصدرت الممثلة مايا خليفه، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها في المسلسل العالمي "رامي" الجزء الثاني.



وظهرت مايا خليفه في مسلسل رامي، بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها خلال مشهد جمعها بالفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف، قائلة: "لقد تم منعي من دخول لبنان والشرق الأوسط عموما، بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم «داعش» الإرهابي





وكشفت مايا خليفة خلال ظهورها في المسلسل الإحصائيات ونسب المشاهدة تقول إن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية، وأن دول الشرق الأوسط تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى.



وأثار مشهد مايا خليفه، الجدل عبر السوشيال ميديا في الوطن العربي، خصوصا بعد وصفها أن المجتمع العربي هو أكثر من يشاهد الأفلام الإباحية.