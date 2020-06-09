"التعليم" تعلن استمرار تسليم الكتب الدراسية للإدارات

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





ويأتي ذلك استعداداً للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.





هذا وبدأت وزارة التعليم في استلام عدد من المباني التعليمية التي سبق أن سلمتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن الجهود الاحترازية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في عدد من مناطق المملكة.

وتم استلام عدد من المباني في المرحلة الأولى بعد تعقيمها وتنظيفها وتجهيزها استعداداً لبداية العام الدراسي القادم، إذ ستتبعها مراحل عدة لتسليم بقية المباني وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجه في وقت سابق بتهيئة 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل الاستفادة منها لإسكان العمالة، في إطار تكامل جهود وزارة التعليم مع الجهود الوطنية للحد من انتشار جائحة كورونا، وتفعيل الخطط الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة، والاستعداد المبكر لها.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: سكاكا والعلا ومهد الذهب وسبت العلاية والخفجي وبقيق وأبو عريش وخليص وليلى والدوادمي والرين وحريملاء ورويضة العرض.



