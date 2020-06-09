Advertisements

سعد الصغير يحصد المركز الأول في استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثل كوميدي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:29 م
سعد الصغير
سعد الصغير
روان هيثم
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل ممثل كوميدي في مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو على 37732صوت، وهو ما يعادل22.67%، من نسبة التصويت، بينما جاء محمود الليثي في المركز الثاني، وحصد على 31288صوت بمعدل 18.8%.

يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

أخبار تهمك

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة": توصيات وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية

منذ 42 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. المصل واللقاح: انخفاض وفيات كورونا بسبب واحد

منذ أقل من ساعتين

شوبير: الأهلي لن يسكت مجدداً على تجاوزات مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:30 م

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن