لأول مرة.. عربات ترام مزودة بكبائن زجاجية للوقاية من كورونا بالإسكندرية (فيديو)

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق تشغيل تجريبى لعربة ترام جديدة من ترام خط الرمل، مزودة بوابات وكبائن زجاجية، لفصل ومنع تجمعات الركاب، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.





واستمع محافظ الإسكندرية، إلى شرح المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والذى أشار إلى أن مهندسى الهيئة قاموا بابتكار بوابات زجاجية تعمل على فصل ركاب كل 4 مقاعد لـ4 أشخاص، عن باقى الترام والركاب، للحد والوقاية من فيروس كورونا.



