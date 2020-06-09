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لأول مرة.. عربات ترام مزودة بكبائن زجاجية للوقاية من كورونا بالإسكندرية (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:14 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق تشغيل تجريبى لعربة ترام جديدة من ترام خط الرمل، مزودة بوابات وكبائن زجاجية، لفصل ومنع تجمعات الركاب، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع محافظ الإسكندرية، إلى شرح المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والذى أشار إلى أن مهندسى الهيئة قاموا بابتكار بوابات زجاجية تعمل على فصل ركاب كل 4 مقاعد لـ4 أشخاص، عن باقى الترام والركاب، للحد والوقاية من فيروس كورونا.

حيث تم تصميم بوابات زجاجية لكل 4 مقاعد تغلق وتفتح حسب الرغبة، لتكون كابينة منفصلة للحد من التجمعات، مؤكدا أنه تم تصميم وتنفيذ هذا الابتكار داخل ورش التصنيع الخاصة بالهيئة، بالاضافة إلى وضع علامات إرشادية لضرورة التباعد الاجتماعى داخل عربة الترام.

وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالفكرة، وأكد أهميتها فى الوقاية من نقل العدوى ومنع التجمعات داخل وسائل النقل الجماعى، لافتا إلى ضرورة تعميمها، وتصنيعها بمواد خام أقل تكلفة وأكثر سهولة لتتناسب مع الحركة اليومية لمئات الركاب الذين يستقلون وسائل المواصلات العامة وخاصة الترام.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أجرى بجولة تفقدية بعدد من الأحياء لمتابعة مدي إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات بالشوارع والأماكن العامة والكورنيش ووسائل النقل العام، لرصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على المواطنين راكبي وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة إلتزامهم بإرتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم، قائلا: "أنا مسئول أمام الله عنكم وعن سلامتكم ولن أسمح بأى تقصير في ذلك وسأذهب بنفسي إلي كافة الأماكن بالإسكندرية من شرقها لغربها للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط.

وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه، وطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة.

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محافظة الاسكندرية فيروس كورونا عربات ترام ترام تباعد اجتماعي بوابة الفجر الاسكندرية

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