Advertisements

إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
وكالات

وقعت إيطاليا واليونان، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بشأن الحدود البحرية يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، عقب توتر دام لمدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية؛ حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد  اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: إن "الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد"، لافاتاً إلى أن أثينا تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها".

ويأتي الاتفاق اليوناني الإيطالي بعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أشهر اتفاقا بشأن الحدود البحرية أثار غضب اليونان، التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليونان الحدود البحرية البحر المتوسط إيطاليا

أخبار تهمك

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ أقل من ساعتين

شوبير: الأهلي لن يسكت مجدداً على تجاوزات مرتضى منصور

منذ 37 دقيقة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 6 ساعات

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ 33 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 15 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

اتصالات عاجلة لمصر وتحذيرات.. ما هو اتفاق تركيا والسراج العسكري في ليبيا؟

إدانة ثلاثية لاتفاق تركيا والسراج! (فيديو)

الخارجية اليونانية تستدعي سفير ليبيا في أثينا

"الوطن الأزرق".. خطة أردوغان لتغيير خارطة البحر المتوسط

بالصور: صالح يدعو لسحب اعتماد حكومة الوفاق.. بعد الاحتلال التركى

اتفاق تركيا والسراج.. تزايد الرفض الدولي لهذه الاتفاقية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

05:59 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن