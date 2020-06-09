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مؤسسة جسر الملك فهد تنفي أنباء فتحه لبعض الحالات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت المؤسسة العام لجسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، عدم  صحة الأنباء الخاصة بفتح جسر الملك فهد لبعض من الحالات اعتبارا من يوم 10 يونيو الجاري.

ولم تُحدد المؤسسة في تصريحها المقتضب، موعدًا مؤكدًا لإعادة فتح الجسر.

ويذكر أن أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، توضيحاً بشأن حقيقة إغلاق المنفذ الرابط بين السعودية والبحرين.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه "توضيحا لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، فإن المؤسسة العامة لجسر الملك تفيد أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي".

وأكدت المؤسسة أن جميع الإدارات في المنفذ تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

وتم تداول شائعات تفيد بإغلاق منفذ الملك فهد بين السعودية والبحرين؛ بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة ولاسيما في البحرين.

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مؤسسة فتحه حالات جسر الملك فهد

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