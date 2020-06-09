مؤسسة جسر الملك فهد تنفي أنباء فتحه لبعض الحالات

أكدت المؤسسة العام لجسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، عدم صحة الأنباء الخاصة بفتح جسر الملك فهد لبعض من الحالات اعتبارا من يوم 10 يونيو الجاري.





ولم تُحدد المؤسسة في تصريحها المقتضب، موعدًا مؤكدًا لإعادة فتح الجسر.



