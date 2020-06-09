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مي كساب تتفوق على أحمد حلمي في استفتاء الفجر الفني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:20 م
مي كساب واحمد حلمي
مي كساب واحمد حلمي
روان هيثم
تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الثلاثاء 9 يونيو.

وحصد الإعلان على 18660صوت ، بمعدل 26,32%، ويليه اعلان اتصالات للفنان أحمد حلمي والذي حصد على 15369 صوت بمعدل 21.68%، وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.


والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

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