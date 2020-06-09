للمرة الثانية.. اختراق 140 ألف حساب لمستخدمي نينتندو

أعلنت شركة نينتندو عن وصول عدد حسابات اللاعبين المخترقة ضمن شبكة "NNID" إلى 300 ألف حساب، جيث عرض 140 ألف حساب جديد للاختراق، وذلك بعد تصريحات الشركة الأولية عن اختراق 160 ألف حساب في شهر أبريل الماضي.





وقالت نينتندو، إنها تحرياتها المستمرة بعد اكتشاف الحسابات الأولية كشفت تعرض 140 ألف حساب آخر للاختراق ضمن هذه العملية الضخمة.





وأوضحت الشركة أن عملية الاختراق وتسريب الحسابات ليس لها علاقة بشكل مباشر مع اختراق خوادم الشركة، بل أن العملية تمت من خلال قيام المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على أكثر من جهاز، وبالتالي تمكن المخترقون من الحصول على البيانات منها.





تسببت هذه العملية بتسريب بيانات للمستخدمين مثل الأسماء، العناوين، عناوين البريد الإلكتروني، تواريخ الميلاد، والأسماء المستعارة المرتبطة مع حساباتهم.





كما أنها تسببت بوصول المخترقين إلى حسابات بايبال المتصلة بها والقيام بعمليات شراء باستخدام البيانات التي حصلوا عليها من الحسابات.





على الجهة المقابلة، فإن المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إلى بيانات بطاقات الائتمان المتصلة بالحسابات بشكل مباشر في هذه العملية.



