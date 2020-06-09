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ميلان يُحدد بديل إسماعيل بن ناصر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة إي سي ميلان الإيطالي حددت أحد نجوم الدوري الإسباني من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً لنجم الفريق الجزائري إسماعيل بن ناصر إذا قرر الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأنه في حال رحيل إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان فإن النادي الإيطالي سيسعى لضم الإسباني مارك روكا نجم إسبانيول والذي سيكلف خزينة النادي مبلغ 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مارك روكا البالغ من العمر 23 عامًا يستطيع اللعب في مركزي الإرتكاز أو المحور وهو من خريجي إسبانيول ولم يلعب مع نادي آخر.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام العديد من الاأندية العملاقة وذلك بحسب آخر التقارير، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

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ميلان ريال مدريد بن ناصر إسبانيول

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