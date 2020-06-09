شوبير: الأهلي لن يسكت مجدداً على تجاوزات مرتضى منصور

أكد أحمد شوبير، حارس الأهلي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، أن ادارة المارد الأحمر لن تسكت مجدداً على التجاوزات التي يشنها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بإستمرار.





وقال شوبير عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت": "الأهلي قرر أن ينتفض، قال (كفاية، حرام، مش هنسكت) أمام الإساءات، فجماهير الزمالك كانت تحلم بأن يكون لديها قناة خاصة بالنادي، وتحقق ذلك الحلم في عهدك، لكن ما شأنك بما يحدث داخل النادي الأهلي؟".





وأضاف: "على سبيل المثال لدى الأهلي عقد لاعب معين بـ 90 مليون جنيه في اليوم، ما شأنك أنت في هذا الأمر؟ من هو أبو سنيدة الذي يدخل اتحاد الكرة ويحصل على عقود اللاعبين؟، ما هذا الكم من السذاجة التي نسمعها؟".





وأشار: "لدينا قناة خاصة بالأهلي، واستمتع بها خلال عرض مباريات قديمة لي وذكرياتنا أو لقاء شارك فيه نجلي مصطفى شوبير، وأيضًا جيلي وهو يحقق نادي القرن مع الأهلي، أو القضايا التي تخص النادي".



