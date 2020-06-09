الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بليبيا





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي ، على عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت، وعبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا، حسبما جاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثة "الكرملين".





وأشاد "بوتين" بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.



