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الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:39 م
بوتين وميركل
بوتين وميركل
وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي، على عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت، وعبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا، حسبما جاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثة "الكرملين".

وأشاد "بوتين" بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة: إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو".

وقال السيسي: إن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح أمس الإثنين.

وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".

وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.

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ميركل ليبيا بوتين الكرملين إطلاق النار

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