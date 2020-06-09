محافظ كفرالشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث (الأول - الثاني - الثالث) لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020م، بمختلف مدارس المحافظة وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100%، حيث كان متقدم 1119 طالب، حضر منهم 1118 طالب، بالإضافة إلي اعتماد نتيجة الصف الثاني، والتي كان متقدم بها 1122 طالب، وذلك بنسبة نجاح 100% فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، حيث كان متقدم 659 طالب، وذلك بنسبة نجاح 100%.





ومن جانبها أشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث المقدمة.





وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد الحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2020- 2021، وأكد أنه اعتمد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالثانوي العام، للعام الدراسي المقبل 2020م2021م بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بمجموع 250 درجة، والثانوي العام منازل 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي العام خاص 170 درجة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد الحد الأدنى لقبول طلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني " صناعي، زراعي، تجاري، فندقي "،فالتعليم الثانوي التجاري درجة القبول 140 درجة، سواء للطلاب أو الطالبات، أما التعليم الفندقي "سيدي غازي الثانوية الفندقية نظام الـ3 سنوات،220 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، مدرسة كفر الشيخ الفندقية الثانوية نظام الـ5 سنوات،240 درجة، ومدرسة بيلا الثانوية الفندقية نظام الـ3 سنوات،240 درجة ".





أما مدارس التعليم الصناعي، "مدرسة كفر الشيخ الصناعية الفنية نظام الـ5 سنوات، 235 درجة، مدارس التعليم الصناعي نظام الـ 3 سنوات بنين،225 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، ومدرسة دسوق الصناعية بنات، ومدرسة قلين الصناعية بنات 245 درجة، أما مدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران "بنات"،240 درجة، وبيلا الصناعية بنات 190 درجة، والضبعة الصناعية "بنات "2258، وإصلاح شاملا الصناعية "بنات"، مدرسة سنهور الصناعية "بنات" 200 درجة، ويشترط في المدارس الأربعة السابقة عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة.





وصرحت الدكتورة بثينة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن محافظ كفر الشيخ، اعتمد تنسيق القبول بالتعليم الزراعي، فمدرسة دسوق الزراعية، ومدرسة قلين الزراعية، ومدرسة كفر الشيخ الزراعية بمجموع 215 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، أما مدرسة فوه الزراعية، والعمار الزراعية بسيدي سالم، وكوم الحجر الزراعية بالحامول، وبيلا الزراعية، 230 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كوم دميس الزراعية بمطوبس 240 درجة.





وقالت وكيل الوزارة، إن محافظ كفرالشيخ اعتمد تنسيق المدارس المزدوجة وهي كفر الشيخ الصناعية بنات، مدرسة قلين "بنات"،260 درجة، أما بيلا الصناعية "بنات" 215 درجة،ويشترط في مهنة الملابس الجاهزة اجتياز الطالبة الاختبار الشخصي الذي تعقده المدرسة والمصنع.



