Advertisements

تمديد العمل بقرار تخفيض رسوم التصاريح للقطاع الزراعي والمخابز بالأردن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
مددت وزارة العمل الأردنية فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء المتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

ونص القرار على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العمل، جاء بطلب القطاع الزراعي وأصحاب المخابز.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ ساعة و 8 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ ساعتين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن