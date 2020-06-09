تمديد العمل بقرار تخفيض رسوم التصاريح للقطاع الزراعي والمخابز بالأردن

مددت وزارة العمل الأردنية فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء المتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى الأول من شهر يوليو المقبل.





ونص القرار على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.





واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العمل، جاء بطلب القطاع الزراعي وأصحاب المخابز.



